Пенальти, удаление и много голов: "Барселона" победила "Реал" в битве за трофей (видео)

Каталонский суперклуб выиграл свой 15-й Суперкубок Испании, у "Реала" 13 трофеев.

В воскресенье, 12 января, в Джидде (Саудовская Аравия) состоялось первое Эль-Класико в 2025 году. "Реал" и "Барселона" разыграли между собой Суперкубок Испании.

Встреча, проходившая на стадионе King Abdullah Sports City, завершилась со счетом 5:2 в пользу "Барселоны". Об этом сообщает "Телеграф".

В первом тайме Сине-гранатовые фактически решили все вопросы о победителе противостояния. "Реал" забил первым после блестящего прохода Килиана Мбаппе. На гол француза "Барса" ответила точными ударами в исполнении Ламина Ямаля, Роберта Левандовски (пенальти), Рафиньи и Алехандро Бальде.

Во втором тайм команды обменялись голами в исполнении Рафиньи и Родриго, а "Барселона" даже осталась в меньшинстве. За фол последней надежды в начале второй 45-минутки был удален Войцех Щенсный. Сливочные не сумели реализовать большинство и закономерно проиграли.

"Реал" – "Барселона" – 2:5

Голы: Мбаппе, 5, Родриго, 60 – Ямал, 22, Левандовски, 36, пен, Рафинья, 39, 48, Бальде, 45+9

Предупреждения: Камавинга, 35, Рюдигер, 53, Винисиус, 53, Р. Асенсио, 77 – Мартинес (45+8, на скамейке запасных), Левандовски, 77, Араухо, 87, Рафинья, 89 (на скамейке запасных)

Удаление: Щенсный, 56 (фол последней надежды)

"Реал": Куртуа – Васкес (Р. Асенсио, 52), Тчуамени (Модрич, 64), Рюдигер, Менди (Фран Гарсия, 76) – Вальверде, Беллингем, Камавинга (Себальос, 46) – Родриго, Мбаппе, Винисиус (Браим Диас, 76)

"Барселона": Щенсный – Кунде, Мартинес (Араухо, 28), Кубарси, Бальде – Педри (Ольмо, 59), Касадо, Гави (Пенья, 59) – Ямал, Левандовски, Раф

Полный видеообзор матча "Реал" — "Барселона" будет доступен здесь позднее.

Напомним, осенью 2024 года "Барселона" уничтожила "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" со счетом 4:0 в рамках матча Ла Лиги. Сливочные после этого стали лучшим клубом мира, выиграв Межконтинентальный кубок.