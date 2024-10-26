"Барселона" унизила "Реал" в Эль-Класико: как сыграл Лунин (видео)

Первое Эль-Класико сезона завершилось разгромом

В субботу, 26 октября, в Мадриде состоялся главный матч первой половины сезона — "Эль-Класико". "Реал" и "Барселона" встретились в поединке 11-го тура чемпионата Испании сезона 2024/25.

Встреча, проходившая на стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 4:0 в пользу "Барселоны". Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм запомнился невероятными скоростями и невезением Килиана Мбаппе, который постоянно попадал в офсайд. Француз даже забил, но VAR отменил взятие ворот из-за положения вне игры.

Во второй половине "Барселона" выдала отличную десятиминутку, на протяжении которой каталонцы обязаны были забить четыре мяча. Однако Роберт Левандовский сумел лишь дважды воплотить убойные моменты в голы. Сначала поляк реализовал выход один на один с Андреем Луниным, а через 2 минуты головой переправил мяч прямо в угол ворот. Точку в игре поставили Ламин Ямаль и Рафинья. "Реал" повержен на "Сантьяго Бернабеу"…

"Реал" – "Барселона" – 0:4

Голы: Левандовски, 54, 56, Ямал , 77, Рафинья, 84

Предупреждение: Касадо, 44, Кунде, 69 , Иньиго Мартинес, 75, Пенья, 83 – Милитао, 87

"Реал": Лунин – Васкес, Рюдигер, Милитао, Менди (Фран Гарсия, 86) – Тчуамени (Модрич, 63), Камавинга (Диас, 77), Вальверде – Беллингем – Винисиус, Мбаппе

"Барселона": Пенья – Кунде, Иньиго Мартинес, Кубарси, Бальде — Педри (Гави, 87), Касадо (Ольмо, 65), Фермин Лопес (де Йонг, 46) – Ямал, Левандовски, Рафинья

Полный видеообзор матча "Реал" — "Барселона" будет доступен здесь позднее.

По итогам 11-и туров чемпионата Испании "Барселона" продолжает лидировать в первенстве, "Реал" — второй. В 12-м туре Ла Лиги на Сливочных ожидает дуэль с "Валенсией", а Сине-гранатовые встретятся с "Эспаньолом".

Напомним, все игроки основного состава "Реала" получили подарки от BMW. Ранее "Телеграф" рассказывал, какой автомобиль выбрал себе Лунин. К слову, Андрей претендует на звание лучшего вратаря года по версии France Football.