"Динамовцы" едва не побились за право пробить пенальти (видео)

Конфликты между футболистами вспыхивают даже на поле

В матче 25-го тура чемпионата Украины U-19 между "Динамо" и "Оболонью" (7:0) произошла стычка между игроками Бело-синих. "Динамовцы" Федор Задорожный и Матвей Пономаренко не поделили мяч перед исполнением пенальти. Добавим, что взрослая команда "Динамо" также обыграла "Оболонь" в киевском дерби, но с более скромным счетом.

Стычка Задорожного и Пономаренко попала в прямую трансляцию встречи на YouTube-канале Бело-синих. Об этом сообщает "Телеграф".

На 76-й минуте поединка Задорожный заработал пенальти. Пока он подымался, к 11-метровой отметке подошел с мячом Пономаренко. Федор поднялся и грубо выбил мяч из рук Матвея. В ситуацию вмешался еще один "динамовец", который увел из штрафной Пономаренко. К слову, Федор реализовал "приговор".

Конфликт Пономаренко и Задорожного смотреть с 2:10:20

Добавим, что Пономаренко совсем недавно повздорил с форвардом "Динамо" Владиславом Ванатом. Это произошло в матче 21-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Зари" (2:2).

Ранее украинский комментатор Роман Бебех раскритиковал главного тренера "Динамо" Александра Шовковского за использование русского языка в матче.