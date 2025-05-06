В украинской гимнастике прогремел новый скандал: сборная пригрозила бойкотом

Украинские гимнасты отказываются выступать, если их требования не будут выполнены

Члены мужской сборной Украины по спортивной гимнастике сделали публичное заявление. По их словам, Украинская федерация гимнастики (УФГ) отстраняет главного тренера сборной Геннадия Сартинского от участия в чемпионате Европы.

Соответствующее заявление размещено в соцсетях спортсменов. Гимнасты называют это решение личной местью Стеллы Захаровой, вице-президента УФГ. Заявление подписали Назар Чепурный, Владислав Грыко, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед.

"Украинская федерация гимнастики целенаправленно отстраняет главного тренера мужской сборной Украины — Сартинского Геннадия Людвиговича — от участия в чемпионате Европы. Человека, который на своих плечах держит всю подготовку национальной команды.

Это решение не имеет никакого спортивного или логического обоснования. Это — личная месть со стороны руководства Федерации во главе с Захаровой Стеллой Георгиевной, которая системно разрушает мужскую гимнастику Украины изнутри.

Мы заявляем открыто: без Сартинского Геннадия Людвиговича — мы, члены национальной сборной Украины, отказываемся участвовать в чемпионате Европы, проведение которого запланировано в конце мая этого года.

Отдельно сообщаем, что наша команда направит коллективное обращение в Международную федерацию спортивной гимнастики (FIG) с просьбой разобраться в ситуации и повлиять на действия руководства Украинской федерации гимнастики.

Мы не будем молча наблюдать, как Федерация расправляется с теми, кто действительно работает.

Мы — команда. И мы не дадим разорвать ее изнутри", — гласит сообщение.

Олег Верняев и Геннадий Сартинский

Стелла Захарова

Напомним, в 2024 году в спортивной гимнастике Украины прогремело несколько скандалов. Во-первых, лидер национальной команды Илья Ковтун уходит в сборную Хорватии. Кроме того, журналисты провели расследование, которое больно ударило по верхушке ФГУ. Захарова в интервью "Телеграфу" ответила на обвинения изданий.