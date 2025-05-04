"Зассали": в России обиделись на норвежцев

Норвежские спортсмены не только поддерживают Украину, но и выступают против агрессоров в мировом спорте

Российский комментатор и пропагандист Дмитрий Губерниев отреагировал на слова норвежских лыжников. Накануне пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо и его коллеги заявили, что не хотят видеть россиян на международных стартах, пока в Украине идет война.

Соответствующий комментарий Губерниева приводит "Матч ТВ". По словам Дмитрия, норвежцы не хотят видеть россиян в качестве соперников по другой причине — якобы представители РФ будут отбирать медали у них.

"У них просто синдром Гашека. Что толку высказываться – решать будут не они. Они знают, что мы в любом случае возвращаемся, процесс не остановить.

Они зассали, что мы у них будем отнимать призовые деньги и призовые места. Тем более знают, что скоро я возглавлю лыжную федерацию, и тогда вообще полетят клочки по закоулочкам, у норвежцев вообще не будет ни единого шанса", — заявил Губерниев.

Напомним, в дом лучшего российского лыжника Александра Большунова попал снаряд. Отметим, Большунов посетил так называемый "митинг Путина" в марте 2022 года, поддержав полномасштабное вторжение РФ в Украину. К слову, ведущим этого "шабаша" был Дмитрий Губерниев.