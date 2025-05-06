В українській гімнастиці пролунав новий скандал: збірна пригрозила бойкотом

Українські гімнасти відмовляються виступати, якщо їхні вимоги не будуть виконані

Члени чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики зробили публічну заяву. За їх словами, Українська федерація гімнастики (УФГ) усуває головного тренера збірної Геннадія Сартинського від участі у чемпіонаті Європи.

Відповідну заяву розміщено у соцмережах спортсменів. Гімнасти називають це рішення особистою помстою Стелли Захарової, віцепрезидентки УФГ. Заяву підписали Назар Чепурний, Владислав Грико, Олег Верняєв, Дмитро Прудко, Єгор Перепьолкін, Стасіс Бутрімас, Ігор Дишук, Іван Рудий, Богдан Супрун та Святослав Швед.

"Українська федерація гімнастики цілеспрямовано усуває головного тренера чоловічої збірної України — Сартинського Геннадія Людвиговича — від участі в чемпіонаті Європи. Людину, яка на своїх плечах тримає всю підготовку національної команди.

Це рішення не має жодного спортивного або логічного обґрунтування. Це — особиста помста з боку керівництва Федерації на чолі з Захаровою Стеллою Георгіївною, яка системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини.

Ми заявляємо відкрито: Без Сартинського Геннадія Людвиговича — ми, члени національної збірної України, відмовляємося брати участь у чемпіонаті Європи, проведення якого заплановано наприкінці травня цього року.

Окремо повідомляємо, що наша команда направить колективне звернення до Міжнародної федерації спортивної гімнастики (FIG) з проханням розібратися в ситуації та вплинути на дії керівництва Української федерації гімнастики.

Ми не будемо мовчки спостерігати, як Федерація розправляється з тими, хто справді працює.

Ми — команда.

І ми не дамо розірвати її зсередини", — йдеться у повідомленні.

Олег Верняєв та Геннадій Сартинський

Стелла Захарова

Нагадаємо, 2024 року у спортивній гімнастиці України пролунало кілька скандалів. По-перше, лідер національної команди Ілля Ковтун йде до збірної Хорватії. Крім того, журналісти провели розслідування, яке боляче вдарило по верхівці ФГУ. Захарова в інтерв’ю "Телеграфу" відповіла на звинувачення видань.