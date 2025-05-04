Олимпийскую чемпионку сравнивают с Микки Маусом, но она этому не рада (видео)

Спортсменка считает, что ее высмеивают

Нидерландская легкоатлетка, олимпийская чемпионка Парижа в смешанной эстафете 4x400 метров Фемке Бол публично заявила, что ей не по нраву сравнения с диснеевским персонажем Микки Маусом. К слову, Фемке является действующей рекордсменкой в беге на 400 метров в помещении.

Соответствующий комментарий Бол приводит ad.nl. Фемке не считает это комплиментом.

"Мне не понравилось (сравнение с Микки Маусом). Я была очень рада тому, что быстро пробежала, и это казалось гораздо важнее. Отчасти чувствовала, что меня высмеивают.

Знаю, для людей это выглядит забавно, но это, в конце концов, совсем не комплимент. Я понимаю, что у меня высокий голос, особенно после забегов.

Однажды я пришла в столовую, и кто-то сказал мне: "Ты стала популярной, теперь у тебя наверняка много подписчиков". Но это не лучший способ прославиться. И я не могу ничего с этим поделать", – рассказала Бол.

Напомним, после одного из забегов Фемке дала интервью, которое завирусилось в Интернете. В сети тут же начали сравнивать голос легкоатлетки и Микки Мауса.

Фемке Бол могла бы озвучивать Микки Мауса благодаря высокому голосу

Один из мультфильмов о Микки Маусе

Добавим, что на Олимпиаде-2024 Фемке совершила грандиозный камбэк, который войдет в историю спорта. Бол, приняв эстафету 4-й, выиграла финальный забег!

Ранее сообщалось, что украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла этап "Бриллиантовой лиги" в 10-й раз подряд. Это произошло на турнире в Шанхае (Китай).