Как технологии трансформируют спорт: участие FAVBET Tech в Sport&Business Club Ukraine

Одной из центральных тем мероприятия стали технологические решения, изменяющие формат взаимодействия с аудиторией, управление клубами и организацию спортивных событий

На недавней встрече Sport&Business Club Ukraine представители спортивной индустрии, технологического сектора и бизнеса обсудили влияние цифровой трансформации на развитие спорта в Украине. Ключевыми темами стали технологические решения, изменяющие взаимодействие с аудиторией, управление клубами и организацию спортивных мероприятий.

Компания FAVBET Tech выступила технологическим партнером события, представив свои подходы к автоматизации, аналитике и внедрению цифровых инструментов в спортивную сферу. Участники дискуссии сосредоточились на применении современных технологий для улучшения коммуникации с фанатами и взаимодействия с клиентами в рамках спортивных организаций. Особое внимание было уделено инновационным решениям, таким как разработка приложений для реабилитации ветеранов.

Технологическим партнером мероприятия выступила компания FAVBET Tech, которая представила свои подходы к автоматизации, аналитике и внедрению цифровых инструментов в спортивную среду.

FAVBET Tech: Фокус на цифровую трансформацию спорта

FAVBET Tech — украинская IT-компания, входящая в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний Украины по версии DOU. Компания является резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association и соучредителем ее AI-комитета.

Компания специализируется на разработке технологических решений для различных отраслей, включая iGaming, с акцентом на применение искусственного интеллекта, высоконагруженных систем, больших данных и облачных сервисов.

"Сотрудничество с Sport&Business Club Ukraine — отличная возможность обсудить практическое применение технологий в спорте. Мы стремимся к более тесному взаимодействию между IT-компаниями и украинскими спортивными организациями, чтобы быть конкурентоспособными в цифровую эпоху", — отметил Артем Скрыпник, CEO FAVBET Tech.