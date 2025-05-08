У украинской теннисистки отбирают мечту: отец-менеджер не смог выйти на связь, находясь на боевом задании

Отец теннисистки находился на боевом задании и не смог вовремя ответить на электронное письмо

Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала украинскую теннисистку Александру Олейникову. Накануне украинка выиграла теннисный турнир ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), но будет лишена очков за победу.

Об этом сообщает БТУ. Дело в том, что отец-менеджер спортсменки Денис Олейников не сумел вовремя ответить на письмо WTA и отменить участие дочери в параллельном турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция). В этот день Денис находился на боевом задании и по понятным причинам не мог выйти на связь, а Александра летела в Италию на турнир в Санта-Маргерита-ди-Пула.

Александра находилась глубоко в запасе, на 15-м месте, в альтернативном списке на соревнованиях во Франции. За 2-3 дня до старта турнира 15 человек снялось с соревнований, и WTA, не получив ответа на электронную почту, автоматически включила Олейникову на турнир в Сен-Мало. Денис вернулся с боевого задания ночью и следующим утром сообщил WTA, что Александра не выступит во Франции. Это произошло до жеребьевки, а потому фактически не повлияло на организацию соревнований.

"Я вернулся ночью в зону досягаемости, и на следующий день в 7:41 утра мы написали в WTA письмо, где указали, что по уважительным причинам (активная работа в ВСУ) не смогли ответить раньше, и попросили снять Сашу с турнира. Там ответили: да, без проблем. У вас есть право на три поздних снятия без штрафных санкций", — рассказал Денис.

Однако в понедельник, 5 мая, WTA ошарашила теннисистку и ее отца новым письмом. Оказывается, по правилам организации спортсменка не имела права выступать на турнире ITF, будучи зарегистрированной в квалификации на турнир WTA, который проходит на той же неделе. Олейникову наказали денежным штрафом и снятием всех очков за турнир в Италии. Из-за санкций Олейникова, вероятно, не сможет стать участником Уимблдонского турнира. Спортсменка согласилась, что нарушила правила, однако попросила WTA сделать одноразовое исключение и сохранить набранные очки, учитывая чрезвычайные и очень нетипичные обстоятельства.

"Быть лишенной шанса впервые сыграть на Grand Slam только из-за того, что мой отец находился на войне и не смог быстро ответить на ваше письмо, — это кажется слишком суровым наказанием. Поэтому я с уважением прошу о единовременной амнистии. Я готова оплатить штраф, но искренне прошу сохранить очки WTA, которые я получила честной и справедливой игрой", — заявила Александра.

WTA не согласилась с аргументами украинской теннисистки и не намерена отменять санкции. Отец спортсменки тут же сравнил отношение организации к украинцам и россиянам, которых не исключили из теннисных соревнований, несмотря на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Тот факт, что в это время я находился при исполнении военных обязанностей во время войны и физически не мог выйти на связь, во внимание принят не был. Александра одержала победу на турнире в честной борьбе. Но за это она получит 0 очков и денежный штраф. Честно говоря, мне кажется, что решение WTA является предвзятым — возможно, по отношению к Александре, возможно, ко всем украинским игрокам. И совершенно точно — WTA имеет очень высокий уровень солидарности. К россиянам и белорусам. И нулевой — к украинцам", — добавил Денис.

Напомним, в апреле украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла грунтовый турнир WTA 250 в Руане (Франция). В игре за трофей украинке противостояла сербская теннисистка Ольга Данилович.