Российский теннисист опозорился в прямом эфире (видео)

Россиянин набросился на судьюна вышке

Российский теннисист Святослав Гулин находится под угрозой дисквалификации из-за своего странного поведения во время матча. К слову, недавно лучший российский теннисист Даниил Медведев повел себя недостойной во время игры.

Гулин на турнире ITF в испанском Сабаделе оскорблял судью на двух языках, а также показывал ему непристойные жесты. О причине срыва Святослав рассказал в комментарии "Матч ТВ".

Примечательно, что Гулин выругался на судью после того, как выиграл очередной розыгрыш, сделав счет 4:0 в свою пользу в решающем сете. По его словам, судья и соперник ошиблись в одном из розыгрышей, что стало причиной его недостойного поведения. Россиянин требует дисквалификации судьи. К слову, организаторы турнира в Испании наказали игрока штрафом в размере 2 тысячи евро.

"Не согласен только с тем, что меня дисквалифицировали, а судью никак не накажут, хотя он допустил очень большую ошибку. Это очень обидно. На важном розыгрыше я принял мяч навылет, попал в линию, а соперник показал совсем другой отскок — след от другого мяча. Судья ему поверил. И у меня очень сильно начали играть эмоции. Потом я выиграл этот гейм, довел счет до 4:0… Но я очень эмоциональный человек", — заявил Гулин.

Добавим, Медведев славится своим неспортивным поведением на корте. К примеру, недавно Даниил опозорился на Итоговом турнире ATP. Также россиянин устроил странный диалог с болельщиком на Australian Open-2025.