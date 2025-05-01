Российский теннисист угрожал убить соперника во время матча

Инцидент произошел на турнире во Франции

Французский теннисист Корентен Муте рассказал, "нейтральный" россиянин Павел Котов угрожал ему расправой прямо во время игры. К слову, российские теннисисты часто попадают в скандалы из-за своих выходок во время матчей.

Россиянин не получил даже предупреждение от судьи за свои слова. Об этом Муте рассказал в соцсетях, правда, позднее удалил свой пост.

"Ему даже не дали предупреждение за такие слова на корте. Если вы не хотите, чтобы я вмешивался, почему вы не выполняете свою работу?" — написал Муте, отметив аккаунт ATP.

Напомним, Муте и Котов сыграли друг с другом на турнире серии "Челленджер" в Экс-ан-Прованс (Франция). Поединок был прерван в среду, 30 апреля, из-за проблем с электричеством. Корентен рассказал, что россиянин произнес фразы "еще раз выйдешь к сетке — я тебя убью" и "однажды кто-нибудь тебя убьет".

Матч был доигран в четверг, 1 мая. В итоге победил француз — 7:5, 3:6, 7:5.

Российские теннисисты давно прославились на весь мир недостойными выходками на корте. К примеру, Даниил Медведев оскорбил судью во время матча в Дубае (ОАЭ). До этого россиянин обвинил в своей неудачи девочку, подающую мячи.