"Чтобы жить спокойно и счастливо": известная теннисистка объяснила, почему отказалась от России

Спортсменка не сожалеет о принятом решении

15-я ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала свой переход под флаг Австралии. По ее словам, она решилась на смену гражданства, чтобы жить спокойно и счастливо.

Соответствующий комментарий Касаткиной приводит First & Red. Касаткина выступила против войны в Украине, из-за чего у нее начались проблемы на родине.

"Как я говорю, в сегодняшних реалиях, в моей ситуации, мне нужно было что-то придумывать, мне нужно было что-то думать, чтобы жить спокойно и счастливо. Так, как я хочу жить. И, как я сказала, Австралия входит в число тех стран, где я могу себя чувствовать свободно и счастливо.

Так сложилось, что мой менеджер меня услышал, поработал в этом направлении и сделал мне вот такой, я бы сказала, подарок", — заявила Дарья.

Дарья — одна из немногих российских спортсменов, которая открыто выступила против войны в Украине. После смены гражданства в России началась травля теннисистки. К примеру, депутат Госдумы Виталий Милонов сравнил решение Касаткиной о смене гражданства с проституцией.