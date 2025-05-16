"Тоттенхэм" - "Ман Юнайтед": где и когда смотреть финал Лиги Европы

Неудачники Английской премьер-лиги (АПЛ) сойдутся в битве за трофей

В среду, 21 мая, в Бильбао (Испания) состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. В решающей игре на поле сойдутся английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Игру "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед" в Украине в прямом эфире покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф". Кроме того, на сайте УЕФА доступен список трансляторов финала ЛЕ для всего мира.

Встреча состоится на стадионе "Сан-Мамес", начало — в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" — МЮ будет доступна на Megogo по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн за первые 7 дней).

Невероятно, но за второй по силе еврокубок будут биться команды, которые находятся чуть выше зоны вылета на внутренней арене. МЮ и "Тоттенхэм" провалили сезон в АПЛ, однако при этом сохраняют шансы не только на международный трофей, но и на выход в Лигу чемпионов 2025/26.

Напомним, в главном еврокубке финал состоится 31 мая в Мюнхене (Германия). В решающей игре Лиги чемпионов сойдутся "Интер" (Милан) и ПСЖ. В полуфинале Нерадзурри сенсационно выбили "Барселону", а парижане прошли "Арсенал".