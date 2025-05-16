"Тоттенгем" — "Ман Юнайтед": де і коли дивитись фінал Ліги Європи

Невдахи Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) зійдуться у битві за трофей

У середу, 21 травня, у Більбао (Іспанія) відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. У вирішальній грі на полі зійдуться англійські "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед".

Гру "Тоттенгем" — "Ман Юнайтед" в Україні в прямому етері покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, на сайті УЄФА є список трансляторів фіналу ЛЄ для всього світу.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Сан-Мамес", початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу "Тоттенгем" — МЮ буде доступна на Megogo за підписками "Спорт", "Максимальна" та MEGOPACK XL (вартість пробної — від 69 грн за перші 7 днів).

Неймовірно, але за другий за силою єврокубок будуть битися команди, які знаходяться трохи вище за зону вильоту на внутрішній арені. МЮ та "Тоттенгем" провалили сезон в АПЛ, проте при цьому зберігають шанси не лише на міжнародний трофей, а й на вихід до Ліги чемпіонів 2025/26.

Нагадаємо, у головному єврокубку фінал відбудеться 31 травня у Мюнхені (Німеччина). У вирішальній грі Ліги чемпіонів зійдуться "Інтер" (Мілан) та ПСЖ. У півфіналі Нерадзуррі сенсаційно вибили "Барселону", а парижани пройшли "Арсенал".