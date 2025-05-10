"Шевченко – ноль без палочки": Поворознюк рассказал, как убивают "Ингулец" (видео)

Президент футбольного клуба, считает, что его команду "прибивают"

Скандальный президент "Ингульца" Александр Поворознюк сделал выпад в сторону главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко. Футбольный функционер считает, что ситуация с судейством не изменилась в украинском футболе, несмотря на смену власти.

Соответствующий комментарий Поворознюка доступен на его YouTube-канале. Александр указал на проблемы в судействе в чемпионате Украины, а также назвал главу УАФ "нулем без палочки".

"Мы играем в футбол, как нам дают играть. Все футбольные люди видят, что "Ингулец" просто прибивают. После одного из матчей тренер подошел к арбитру и сказал: "Остановись, отпусти, ну что ты делаешь?" А судья сказал, что я и так вам дал 20 минут играть. Вот ответ арбитра, а теперь скажите, есть ли здесь пристрастность?

Вы посмотрите на те же эпизоды с "Карпатами", сколько этот Евтухов – швабра длинноногая – сделал ошибок. Я думал, возможно, его ждет наказание, а он через одну игру снова судит. Какое наказание? Никакого. Каков смысл играть в этот футбол? Я не вижу.

Пропадает все настроение. Я на четыре миллиона евро во время войны построил стадион, а Шевченко ни разу не приехал. Он строился, еще Павелко был президентом УАФ, он всем интересовался, был два раза у нас, смотрел. Я тоже воевал с Павелко, потому что был не согласен со многими вещами и я это открыто говорил, но он приезжал, спрашивал, а Андрюша – ноль. Конечно, у него семья в Англии, руководят в УАФ другие люди, там он вообще ноль без палочки в УАФ, но имеем то, что имеем", — заявил Поворознюк

Напомним "Ингулец" в чемпионате Украины по футболу идет в зоне вылета. В следующем туре команда Поворознюка попытается взять очки в игре с "Левым Берегом".