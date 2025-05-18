"Тоттенхэм" - "Ман Юнайтед": онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Аутсайдеры АПЛ сыграют за евротрофей

В среду, 21 мая, в Бильбао (Испания) состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25 "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед". Обе команды провалились в Английской премьер-лиге (АПЛ), однако в этом поединке могут сполна реабилитироваться перед болельщиками

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед". Встреча пройдет на стадионе "Сан-Мамес", начало — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед" (обновляется)

В Лиге Европы сложилась уникальная ситуация. Оба финалиста блестяще играют в Европе, однако на внутренней арене команды ставят антирекорды. За тур до окончания АПЛ МЮ и Шпоры являются соседями в турнирной таблице, манкунианцы идут 16-и, а лондонцы — 17-и. На кону поединка стоит не только еврокубок, но и путевка в основной этап Лиги чемпионов 2025/26, а потому на поле ожидается нешуточная борьба.

В последний раз команды встречались между собой 16 февраля в рамках АПЛ. Тогда "Тоттенхэм" победил со счетом 1:0.

Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч "Тоттенхэм" — "Ман Юнайтед". Кроме того, у нас на сайте можно ознакомиться с прогнозом на игру.

Напомним, в финале Лиги конференций сыграют "Бетис" и "Челси". Игра состоится 28 мая во Вроцлаве (Польша).

В Лиге чемпионов решающая игра пройдет 31 мая в Мюнхене (Германия). В финальном поединке главного еврокубка сойдутся "Интер" (Милан) и ПСЖ. В полуфинале Нерадзурри сенсационно выбили "Барселону", а парижане прошли "Арсенал".