Безумие в Милане: "Интер" в матче с 7 голами выбил "Барселону" из Лиги чемпионов и сыграет в финале (видео)

Сумасшедшая игра состоялась в Италии

Во вторник, 6 мая, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2024/25 состоялся второй полуфинальный матч между итальянским "Интером" и испанской "Барселоной". В первой игре команды сыграли вничью, порадовав болельщиков шестью голами.

Встреча, проходившая в Милане (Италия) на стадионе "Сан Сиро", завершилась со счетом 4:3 в пользу "Интера". Об этом сообщает "Телеграф".

Команды провели два разных тайма. В первом "Интер" дважды поразил ворота испанцев — отличились Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу (пенальти). Разумеется каталонцы вышли на второй тайм отыгрываться и им это удалось. За "Барселону" забивали Эрик Гарсия и Дани Ольмо. Под занавес поединка Сине-гранатовые забили еще — Рафинья со второй попытки вколотил мяч в ворота хозяев. Невероятно, но Нерадзурри сумели сравнять счет в компенсированное время усилиями Франческо Ачерби. Точку в игре в первом овертайме поставил Давиде Фраттези!

Таким образом, в финале Лиги чемпионов сыграет "Интер". Второй финалист определится 7 мая в матче ПСЖ — "Арсенал".

"Интер" – "Барселона" – 4:3

Голы: Лаутаро, 21, Челханоглу, 45, пен, Ачерби, 90+3, Фраттези, 99 – Эрик Гарсия, 54, Ольмо, 60, Рафинья, 88

Предупреждения: Чалханоглу, 37, Ачерби, 90+4, Карлос Аугусто, 92, Бастони, 118 – Иньиго Мартинес, 50

"Интер": Cоммер – Биссек (Дармиан, 52), Ачерби, Бастони – Думфрис (де Врей, 108), Барелла, Чалханоглу (Зелински, 79), Мхитарянт (Фраттези, 79), Димарко (Карлос Аугусто, 55) – Тюрам, Лаутаро (Тареми, 72)

"Барселона": Щесны – Иньиго Мартинес (Араухо, 76), Эрик Гарсия (Форт, 98), Кубарси (Гави, 106), Мартин – Педри (Пау Виктор, 106), де Йонг, Ольмо (Фермин Лопес, 83) – Ямаль, Ферран Торрес (Левандовски, 90+1), Рафинья

Полный видеообзор матча "Интер" — "Барселона":

Напомним, "Барселона" заняла второе место на этапе лиги. В 1/8 финала Блаугранас выбили "Бенфику", а затем справились с "Боруссией" Д. "Интер", в свою очередь, стал четвертым на этапе лиги. Затем итальянцы прошли "Фейеноорд" и "Баварию".