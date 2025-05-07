ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов, выбив из турнира три английские команды подряд (видео)

Парижане во второй раз в истории вышли в финал главного еврокубка

В среду, 7 мая, французский ПСЖ и английский "Арсенал" провели второй полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. В первой игре парижане добыли минимальную победу со счетом 1:0.

Встреча, проходившая в Париже (Франция) на стадионе "Парк-де-Пренс", завершилась со счетом 2:1 в пользу ПСЖ. Об этом сообщает "Телеграф".

"Арсенал" блестяще начал игру, создав несколько убойных моментов, и только мастерство вратаря парижан Доннаруммы спасло ПСЖ от гола. Не забиваешь ты — забивают тебе. Неписанное футбольное правило сработало в Париже. На 27-й минуте Фабиан Руис мощно пробил из пределов штрафной, заставив Райу капитулировать.

Во втором тайме ПСЖ заработал право на пенальти, который не смог реализовать Витинья. Через несколько минут Ашраф Хакими мощным ударом со средней дистанции добил "Арсенал". Еще через пару минут Канониры все-таки сумели размочить счет — отличился Букайо Сака, однако на камбэк Пушкарей не хватило.

"ПСЖ" – "Арсенал" – 2:1

Голы: Руис, 27, Хакими, 72 – Сака, 76

Предупреждения: Мендеш, 18, Кварацхелия, 86 – Райс, 26, Калафьори, 86, Сака, 86

На 69 минуте Витинья (ПСЖ) не забил пенальти (вратарь)

"ПСЖ": Доннарумма – Хакими, Пачо, Маркиньйос, Мендеш (Рамуш, 88) – Руис, Витинья, Невеш – Барколя (Дембеле, 70), Дуэ (Л. Эрнандес, 74), Кварацхелия

"Арсенал": Райя – Тимбер (Вайт, 83), Кивиор, Салиба, Льюис-Скелли (Калафьори, 68) – Райс, Партей, Эдегор – Сака, Мерино, Мартинелли (Троссард, 68)

Таким образом, ПСЖ сыграет в финале Лиги чемпионов против "Интера" (Милан), который накануне выбил из турнира "Барселону". Финал ЛЧ состоится 31 мая в Мюнхене (Германия).

Полный видеообзор матча ПСЖ — "Арсенал" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Арсенал" стал третьим на этапе лиги в ЛЧ. В 1/8 финала Канониры выбили ПСВ, после чего прошли мадридский "Реал". ПСЖ из-за неубедительных результатов на этапе лиги пришлось играть дополнительный матч в стыковом раунде против "Бреста", после чего французы одолели английские "Ливерпуль" и "Астон Виллу".