Легенда "Динамо", посмотрев парад Путина, заявил о неизбежной победе России

Знаменитый в прошлом футболист предал Украину

Бывший футболист "Динамо", уроженец Киева Анатолий Бышовец заявил о победе России. Анатолий живет в РФ и стыдливо называет войну в Украине "событиями".

Соответствующий комментарий Бышовца приводит metaratings.ru. Экс-футболиста так восхитил парад в Москве, что он убежден в победе РФ.

"Хочется всех поздравить с великим праздником. Смотрел парад не один, рядом были внуки, правнук. Самому младшему понравилось, особенно, что касалось военной техники. Для него это большое впечатление.

То, что на трибуне было большое количество гостей со многих стран – это очень показательный момент в важное время. Увиденное убеждает в том, что победа будет за нами.

Я хотел бы отметить, что это общая победа – Украинский фронт был большим", — заявил Бышовец.

Ранее "Телеграф" сообщал, кто из звезд приехал на парад Путина 9 мая. На Красной Площади в Москве засветился американский актер Стивен Сигал и не только.

Напомним, бывший футболист и тренер "Динамо" Йожеф Сабо считает Бышовца предателем Украины, ведь в Киеве он сделал имя. Ранее Анатолий пожаловался на пенсии в России.