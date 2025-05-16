Россияне собрались на Кубок мира: Испания сделала ход конем

Испания решила проблему допуска российских спортсменов самостоятельно

Российские саблисты получили "нейтральный" статус от Международной федерации фехтования (FIE), но не смогут принять участия на Кубке мира в Испании. Накануне FIE допустила россиян на командные турниры по фехтованию, что вызвало реакцию в Украине.

Об этом источник, знакомый с ситуацией, сообщил ТАСС. Испания просто не выдала визы "нейтральным" спортсменам, которые теперь будут следить за соревнованиями дома.

"Наши саблисты, получившие нейтральный статус, собирались на Кубок мира в Мадриде. Но поехать туда не смогут — Испания отказала им в визах", — рассказал источник.

Напомним, 10 марта конгресс FIE разрешил российским и белорусским фехтовальщикам принимать участие в международных соревнованиях в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Добавим, что Кубок мира по фехтованию в Испании пройдет с 23 по 25 мая.

Ранее в США прогремел скандал в фехтовании. На турнире по фехтованию Cherry Blossom Open в Мэриленде рапиристка Стефани Тернер отказалась соревноваться с трансгендерным спортсменом Редмондом Салливаном, который родился биологическим мужчиной.