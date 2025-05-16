Жена самого дорого футболиста чемпионата Украины показала беременный животик (фото)

Футболист с женой ждут второго ребенка

Жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова Лиза продемонстрировала в соцсетях свою фигуру во время беременности. В апреле 2025 года Судаковы сообщили, что ждут второго ребенка.

Соответствующие снимки Лиза опубликовала в Instagram. На кадрах Судакова позирует в платье, которое подчеркивает ее беременный животик.

Девушка сопроводила фотографии эмодзи "сердце", муж на это ответил ей смайликом "влюбленное лицо".

Добавим, что Лиза и Георгий поженились 22 февраля 2022 года. Пара воспитывает дочь Милану (родилась в 2022 году).

Семья Судаковых

Отметим, 22-летний Судаков является самым дорогим футболистом Украинской премьер-лиги (УПЛ). Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 32 млн евро. Ожидается, что летом 2025 года игрок сменит клуб, хотя о трансфере футболиста говорят уже давно.

Добавим, что Судаков в сезоне 2024/25 провел 36 матче за Горняков на клубном уровне. Футболист забил 13 голов и отдал 6 ассистов. Вместе с "Шахтером" Георгий завоевал Кубок Украины, переиграв в финале киевское "Динамо". Этот успех дает Горнякам шанс на попадание в основной этап Лиги Европы без предварительной квалификации.