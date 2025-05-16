В украинском футболе прогремел скандал из-за билетов на "Динамо": клубу УПЛ пришлось объясняться

"Черноморец" сыграет с "Динамо" с болельщиками

Футбольный клуб "Черноморец" выступил с официальным заявлением. Накануне в сети начались споры из-за высокой, по мнению болельщиков, цены на игру 29-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Динамо".

Соответствующий пост Моряки разместили на своей официальной странице в Instagram. По информации клуба, цену билетов повысили по нескольким причинам.

"Черноморец" впервые за 3,5 года сыграет дома с болельщиками на трибунах, из-за чего на билеты сложился безумный спрос. При этом по соображениям безопасности количество мест ограничено. Кроме того, цена повышена из-за статуса соперника, который близок к победе в УПЛ. Также "Черноморец" установил минимальную цену на билеты в 500 грн из-за спекулянтов и перекупщиков.

"И еще один немаловажный момент. Устанавливая такую ​​цену на билет, мы надеялись, что она станет стоп-краном для спекулянтов, перекупщиков и тому подобных королей черного рынка. Но, к большому сожалению, полностью предотвратить деятельность откровенных мошенников не удалось", — гласит сообщение клуба.

Накануне в сети раскритиковали цены на билеты на матч "Черноморец" — "Динамо".

Напомним, "Динамо" проиграло "Шахтеру" в финале Кубка Украины. Эта победа дает Горнякам шанс на попадание в основной этап Лиги Европы без квалификации.