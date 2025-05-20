"Тупые, невоспитанные имбецилы": Вацко жестко наехал на бразильцев "Шахтера" (видео)

Комментатору не понравилось поведение игроков

Известный украинский комментатор Виктор Вацко раскритиковал поведение бразильских футболистов "Шахтера" во время церемонии награждения Кубка Украины. В финале турнир Горняки в серии послематчевых пенальти одолели "Динамо".

Соответствующий комментарий Вацко разместил на своем YouTube-канале. Виктор высмеял бразильцев Горняков за подражание "Барселоне", игроки которой праздновали победу в Суперкубке Испании в стильных очках. Кроме того, комментатор назвал поведение бразильцев "Шахтера" неуважительным в отношении легенд украинского футбола, которые награждали игроков.

"Кто вы бл**ь такие? Алиссон и Марлон Гомес прошли мимо Реброва и даже руку ему не подали. Просто так вышел чудак в костюме постоять на футбольном поле? Педро Энрике подошел к Реброву, как будто они 30 лет кентами были, как будто вместе в бане съели тонны раков и выпили ведра пива. Ну просто чистые клоуны.

Эти люди были на награждении не просто так. У меня от этого кровь закипает и мозги разрываются, хотя уже прошла неделя. Такого бардака, такого поведения ну просто тупых, невоспитанных имбецилов я не видел никогда, я еще слова подбираю…", — заявил Вацко.

Награждение "Шахтера" смотреть с 4:23:21

Напомним, что "Шахтер" не проигрывает "Динамо" на протяжении 4 лет. В апреле Бело-синие и Горняки провели репетицию финала Кубка Украины, сыграв вничью со счетом 2:2. В первом круге УПЛ "Динамо" и "Шахтер" также победителя не выявили (1:1).