Названы страны, поддерживающие возвращение России в мировой футбол

Также известен список ассоциаций, кто решительно против

В Международной федерации футбола (ФИФА) ряд стран выступают за возвращение России в футбольную семью. Особенно активно поддерживают РФ страны Южной Америки.

Об этом сообщает Sport24.ru со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что на последнем Конгрессе ФИФА, который прошел 15 мая в Асунсьоне (Парагвай), тема возвращения российских сборных и клубов в международные турниры официально не поднималась, однако в кулуарах ведутся определенные разговоры про это.

В ФИФА идет активная дискуссия о возвращении РФ. Данную инициативу поддерживают южноамериканские страны. Решительно против выступают Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, Дания, Польша, Украина, Эстония, Латвия, Литва, а также Япония.

"Эти федерации считают, что возвращение России сейчас будет поспешным и неправильным. Они будут продвигать эту позицию до конца", — сказал один из источников.

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Накануне в РФ заявили, что могут попасть на чемпионат мира-2026 только после приглашения президента США Дональда Трампа.