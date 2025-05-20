"Тупі, невиховані імбецили": Вацко жорстко наїхав на бразильців "Шахтаря" (відео)

Коментатору не сподобалася поведінка гравців

Відомий український коментатор Віктор Вацко розкритикував поведінку бразильських футболістів "Шахтаря" під час церемонії нагородження Кубка України. У фіналі турніру Гірники у серії післяматчевих пенальті здолали "Динамо".

Відповідний коментар Вацко розмістив на своєму YouTube каналі. Віктор висміяв бразильців Гірників за наслідування "Барселоні", гравці якої святкували перемогу у Суперкубку Іспанії у стильних окулярах. Крім того, коментатор назвав поведінку бразильців "Шахтаря" неповажною щодо легенд українського футболу, які нагороджували гравців.

"Хто ви бл**ь такі? Алісон і Марлон Гомес пройшли повз Реброва і навіть руку йому не подали. Просто так вийшов чудак у костюмі постояти на футбольному полі? Педро Енріке підійшов до Реброва, ніби вони 30 років кентами були, ніби разом у лазні з'їли тонни раків і випили відра пива. Ну, просто чисті клоуни.

Ці люди були на нагородженні не просто так. У мене від цього кров закипає і мізки розриваються, хоч уже минув тиждень. Такого бардака, такої поведінки ну просто тупих, невихованих імбецилів я не бачив ніколи, я ще слова підбираю…", — заявив Вацко.

Нагородження "Шахтаря" дивитись з 4:23:21

Нагадаємо, що "Шахтар" не програє "Динамо" упродовж 4 років. У квітні Біло-Сині та Гірники провели репетицію фіналу Кубка України, зігравши внічию з рахунком 2:2. У першому колі УПЛ "Динамо" та "Шахтар" також переможця не виявили (1:1).