Коли честь важливіша за перемогу: вчинок юного українського спортсмена захопив усіх (відео)

Боєць відмовився від медалі, яку міг заробити без бою

У Хмельницькому завершився чемпіонат України з греплінгу (вид єдиноборств із використанням захоплень) серед дітей 12-13 років. На турнірі юний український боєць продемонстрував дивовижний приклад фейр-плею.

Про це у Facebook розповів віцепрезидент Федерації греплінгу України Лерник Мусаелян. За його словами, вчинок юного спортсмена зворушив усіх.

"У боротьбі за третє місце спортсмен у синьому кімоно не зміг вийти на повноцінну сутичку. У попередньому поєдинку він отримав серйозну травму, але, перемагаючи біль, зумів довести ту зустріч до перемоги. Однак на наступну сутичку у нього вже не залишилося сил — він вийшов на килим, але боротися не зміг. Судді за регламентом присудили перемогу його супернику у білому кімоно.

Але борець у білому вчинив так, як роблять лише справжні спортсмени.

Він відмовився від медалі, вважаючи, що перемога без боротьби — не його перемога, а бронзова нагорода має дістатись тому, хто проявив мужність і витримку раніше.

Цей жест благородства зворушив усіх: тренерів, суддів, глядачів. Такі моменти стають важливішими за будь-який п’єдестал.

Сьогодні перемогли не правила. Сьогодні перемогла честь", — написав Мусаелян.

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