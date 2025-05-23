Лукашенко придумал новый вид спорта для белорусов? Видео соревнований под Минском рассмешило сеть

В условиях изоляции в Беларуси придумали новый вид спорта

В Беларуси прошел первый чемпионат по мотохорсингу. Соревновались в новой дисциплине любители.

Турнир прошел под Логойском (город в Минской области). Об этом сообщает news.zerkalo.io. Видео соревнований опубликовал в Tik Tok сервис Motoplanet.

Взрослым и детям предложили максимально быстро преодолеть специальную трассу с препятствиями с рулем в руках. Кадры с турнира собрали сотни тысяч просмотров и множество комментариев. Пользователи смеются над новым видом спорта в Беларуси.

Данный вид спорта, похоже, стал ответом Беларуси на хоббихорсинг, который стал набирать популярность на Западе и не только. В белорусском варианте вместо воображаемой лошади используют воображаемый мотоцикл.

Хоббихорсинг — вид спорта, представляющий собой "езду" на деревянной палке с лошадиной головой. Спортсмен проходит полосу препятствий, имитируя движения лошади.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал о соперничестве президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко на хоккейной площадке. По словам Фетисова, Лукашенко показательно опускали, если он играл против Путина.