Украина объявила о бойкоте чемпионата мира: подробности скандала

Олимпийская федерация вернула Беларуси флаг и гимн

В четверг, 29 мая, Федерация дзюдо Украины (ФДУ) заявила о бойкоте чемпионата мира. Накануне Международная федерация дзюдо (IJF) вернула спортсменам из Беларуси флаг и гимн.

Об этом сообщает пресс-служба ФДУ. Бойкот был объявлен, руководствуясь указом Министерства молодежи и спорта Украины от 26 июля 2023 года №4435. Указ запрещает официальным украинским делегациям соревноваться с представителями стран-агрессоров, если на соревнованиях не запрещена национальная символика агрессоров.

"Мы убеждены, что участие спортсменов из стран-агрессоров под национальными символами – это не только политическая слепота, но и пренебрежение жертвами войны и международного права. ФДУ и дальше будет последовательно отстаивать позицию, которая основывается на моральных ценностях, свободе и достоинстве украинского народа", — гласит сообщение.

Добавим, что не все украинцы согласны с действиями ФДУ. Некоторые пользователи критикуют решение о бойкоте.

Напомним, ЧМ-2025 по дзюдо состоится с 13 по 19 июня 2025 года в Будапеште (Венгрия). С 2023 года российские и беларусские дзюдоисты выступали на международных турнирах по дзюдо в нейтральном статусе, согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).