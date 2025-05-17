Олимпийская федерация вернула Беларуси флаг и гимн: первая реакция Украины

Со страны-агрессора фактически сняли санкции в дзюдо

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) выступила с официальным заявлением. Накануне в Беларуси сообщили, что Международная федерация дзюдо (IJF) допустила их спортсменов на международные соревнования с флагом и гимном с 1 июня 2025 года.

Соответствующий комментарий ФДУ приводит пресс-служба Федерации в telegram. В Украине назвали действия IJF "легализацией агрессора".

"Беларусь, которая способствовала и поддерживает неспровоцированную военную агрессию России против Украины, не может быть представлена ​​на международной спортивной арене под собственными национальными символами, пока идет война в Украине. Такая легитимизация агрессора подрывает доверие к спортивным институтам и создает опасный прецедент двойных стандартов в мировом спорте", — говорится в сообщении.

Напомним, в 2023 году IJF разрешила российским и белорусским дзюдоистам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид стала футболисткой. После неудачной Олимпиады в Париже украинка отдыхала и путешествовала.