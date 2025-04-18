Украинская "Анаконда" дебютировала в футболе (видео)

Дзюдоистка сыграла в футбол на высшем уровне

В пятницу, 18 апреля, известная украинская дзюдоистка, бронзовый призер Олимпиады-2020 Дарья Билодид дебютировал в профессиональном футболе. Накануне спортсменка подписала контракт с харьковским "Металлистом 1925".

Дарья подтвердила свои серьезные намерения сыграть на высшем уровне в матче 5-го тура в чемпионской группе первенства Украины против "Ладомира". Об этом сообщает "Телеграф".

Именитая дзюдоистка появилась на поле в конце второго тайма, на 88-й минуте поединка. Билодид вышла на замену при счете 6:0 в пользу своей команды и даже могла забить гол. В компенсированное время партнеры вывели Дарью на ударную позицию — дзюдоистка обработала мяч и пробила с линии вратарской, но забить не сумела.

Женская команда "Металлиста 1925" выступает в высшем дивизионе Украины. На данный момент харьковчанки идут на втором месте в чемпионской группе и претендуют на выход в Лигу чемпионов. Лидирует в первенстве женская команда "Ворсклы".

Ранее сообщалось, что Билодид угодила в скандал из-за неоднозначной рекламы. Также спортсменка во время отдыха попала в политический скандал.