Канада - Украина: где и когда бесплатно смотреть матч

Сине-желтые сыграют на турнире для сборных

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу дебютирует на турнире Canadian Shield-2025 в Канаде. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Канада — Украина.

В прямом эфире в Украине прямая трансляция встречи будет доступна для просмотра на медиаплатформе Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Онлайн-трансляция матча Канада — Украина будет доступна на Megogo по подпискам "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность" и "MEGOPACK XL". Стоимость пробной подписки — от 69 грн за месяц. Кроме того, бесплатно посмотреть игру можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Отметим, что матч Канада — Украина пройдет в Торонто (провинция Онтарио) на стадионе "Бимо Филд". Начало игры — в 22:30 по киевскому времени. Добавим, что на Canadian Shield-2025 выступят 4 сборные: Канады, Украины, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара. Во вторник, 10 июня, подопечные Сергея Реброва сыграют с Новой Зеландией.

Напомним, главные матчи для национальной команды начнутся осенью, когда украинцы начнут отбора на чемпионат мира по футболу-2026. Сине-желтые выступают в группе D вместе с Францией, Азербайджаном и Исландией.