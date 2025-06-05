Канада — Україна: де і коли безплатно дивитися матч

Синьо-жовті зіграють на турнірі для збірних

У суботу, 7 червня, збірна України з футболу дебютує на турнірі Canadian Shield-2025 у Канаді. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Канада — Україна.

У прямому етері в Україні пряма трансляція зустрічі буде доступною для перегляду на медіаплатформі Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Онлайн-трансляція матчу Канада — Україна буде доступна на Megogo за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність" та "MEGOPACK XL". Вартість пробної підписки – від 69 грн за місяць. Крім того, безплатно подивитися гру можна на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що матч Канада — Україна пройде в Торонто (провінція Онтаріо) на стадіоні "Бімо Філд". Початок гри – о 22:30 за київським часом. Додамо, що на Canadian Shield-2025 виступлять 4 збірні: Канади, України, Нової Зеландії та Кот-д’Івуару. У вівторок, 10 червня, підопічні Сергія Реброва зіграють із Новою Зеландією.

Нагадаємо, головні матчі для національної команди розпочнуться восени, коли українці розпочнуть відбір на чемпіонат світу з футболу-2026. Синьо-жовті виступають у групі D разом із Францією, Азербайджаном та Ісландією.