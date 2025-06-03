Младше Реброва на 15 лет и долго скрывала их роман: как выглядит жена и дети легенды "Динамо"

Легендарный футболист был в браке дважды

Известный футболист и тренер сборной Украины Сергей Ребров, жена которого сообщила о пополнении в семье, отмечает сегодня 51-й день рождения. Уже девять лет он счастлив в браке с Анной Ребровой, которая подарила ему двоих сыновей.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит супруга и дети легенды украинского футбола. Мы узнали некоторые подробности их личной жизни.

Что известно о личной жизни Сергея Реброва

Украинский футболист, тренер и с 2024 года — вице-президент Украинской ассоциации футбола Сергей Ребров был в официальном браке дважды. Первой его избранницей стала Людмила, на которой он женился в 24 года.

Сергей Ребров с первой женой Людмилой, Фото: glavred.info

Первая жена Реброва рассказывала, что познакомились они в общей компании друзей и влюбились друг в друга с первого взгляда. У пары не было периода ухаживаний, потому что вскоре они начали жить вместе. В 1999 году у Реброва родился сын Дмитрий.

Дмитрий Ребров — старший сын Сергея Реброва, Фото: fanday.net

Семья некоторое время жила в Лондоне, так как Сергей подписал контракт с английским "Тоттенхэмом", однако их счастье не было безоблачным. В 2000-х годах Реброву приписывали роман с предательницей Ани Лорак, но их роман вскоре завершился, поскольку певица не хотела быть в роли любовницы.

Футболист остался с женой Людмилой, но их брак продлился до 2013 года. Женщина окончательно переехала с сыном в Лондон, где Дмитрий начал учиться в колледже и увлекаться футболом. А в октябре 2013 года Реброва уже заметили в компании новой пассии.

Первая жена Сергея Реброва, Фото: glavred.info

Как выглядит жена и дети Сергея Реброва

В 2016 году легенда украинского футбола женился второй раз. Его возлюбленную зовут Анна. Познакомилась пара в романтической обстановке — на берегу Днепра во время отдыха. Об этом рассказала сама Анна на своем Youtube-канале.

В 2016 году Ребров женился второй раз, Фото: tribuna.com

Между ней и футболистом сразу возникла "химия", хотя, как утверждает девушка, во время первой встречи она не узнала в Сергее форварда сборной Украины по футболу.

Как выглядит жена и дети Сергея Реброва

"Я не сразу узнала, что он – легенда украинского футбола. Мне кажется, что познакомились мы не просто так. Где-то за месяц или за два до нашей встречи я ехала в автобусе из университета и послала Вселенной запрос, что я так хочу любить и быть любимой", — призналась жена Реброва.

Сергей Ребров вместе с Анной уже 9 лет

Около трех лет пара тщательно скрывала свой роман, затем девушка все чаще начала появляться в ложе на матчах "Динамо" и сопровождать Реброва на различных мероприятиях. Позже стало известно, что они официально стали мужем и женой.

Жена Реброва младше его на 15 лет

Известно, что Анна по профессии психолог, но сейчас больше занимается блогерством, в частности ведет свои социальные сети и канал на Youtube, где рассказывает о своей жизни, а также берет интервью у жен футболистов и самих спортсменов.

Как выглядит жена Сергея Реброва

В 2016 году Анна родила легендарному футболисту сына Александра, а через два года — сына Никиту. Сейчас семья живет в Испании. Анна делится моментами своей жизни в Instagram и делает публикации на украинском языке, а также поддерживает Украину на футбольных матчах.

Анна Реброва вместе с детьми

"Телеграф" писал ранее, как выглядит жена Юзика из "Квартал 95". Женщина не была публичной и родила троих детей.