Канада - Украина: онлайн-трансляция матча

Сине-желтые сыграют на турнире для сборных

В субботу, 7 июня, сборная Украины по футболу в рамках июньского сбора начнет свой путь на турнире Canadian Shield-2025 в Канаде. В первой игре Сине-желтые сыграют с хозяевами турнира.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Канада — Украина. Встреча состоится в Торонто на стадионе "Бимо Филд", начало в 22:30 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Канада — Украина (обновляется)

Заявка сборной Украины на матч против Канады

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к отбору на чемпионат мира по футболу-2026. Впервые Сине-желтые сыграют на турнире Canadian Shield-2025, где также выступят команды Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара. Соревнования несут товарищеский характер, результат отходит на второй план, однако после неудачи в Лиге наций болельщики хотят увидеть победы украинцев на международной арене.

Где и когда смотреть матч Канада — Украина

В прямом эфире в Украине трансляция встречи будет доступна для просмотра на медиа-платформе Megogo. Онлайн-трансляция матча Канада — Украина будет доступна на Megogo по подпискам "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность" и "MEGOPACK XL". Стоимость пробной подписки — от 69 грн за месяц. Кроме того, бесплатно посмотреть игру можно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Прогноз букмекеров на матч Канада — Украина

По мнению букмекеров, Сине-желтые являются небольшими аутсайдерами противостояния. Специалисты считают, что канадцы с вероятностью 45 % выиграют игру. В то же время шансы украинцев на триумф аналитики оценили всего в 29%.

История встреч

Команды пересекались между собой лишь раз. В 2010 году в Киеве Украина и Канада в рамках товарищеской игры сыграли вничью со счетом 2:2.

Напомним, главные матчи сборной Украины в 2025 году еще впереди. Осенью этого года украинцы начинают отбор на ЧМ-2026.