"Забыть русский язык? Нет": украинская гимнастка угодила в языковой скандал (видео)

Спортсменка в ответ предлагает забыть английский язык, ведь президент США Дональд Трамп не закончил войну в Украине

Бывшая художественная гимнастка сборной Украины Влада Никольченко высказалась о реакции на ее видео о борьбе с "насильственной украинизацией". Накануне спортсменка устроила публичную перепалку с украинской гимнасткой Марией Высочанской.

Соответствующие сторис Никольченко опубликовала на своей странице в Instagram. Гимнастка отказывается "забывать" русский язык, ведь разговаривала на нем всю жизнь.

"Ой, ребята, у меня сильно хорошее настроение вообще сегодня, чтобы разгонять вот эту всю историю, если честно. Но я не понимаю вообще, куда вы лезете, особо не разобравшись вообще в ситуации. Вы мне пишите, какое я там говно, ужасный человек. Какой ужас, какой кошмар, Честно.

Никуда это не годится. Я с вами полностью согласна вообще. Но хочу сказать одно, что я эмпатична, я полностью солидарна с ситуацией, и речь шла вообще не о женщине, которая похоронила своего мужа. В этой истории были двое — я и непосредственно вторая сторона, с которой вы сейчас все говно на меня льете. Окей, все принимается. Но, извините меня, забыть язык, на котором я разговаривала всю жизнь? Нет.

Есть такой момент, да? Окей. Знать украинский. Использовать его, может быть, не в быту, но, допустим, банально – я захожу в любое заведение, разговариваю на украинском и это не составляет никакого труда.

Давайте забудем английский — Трамп тоже не закончил войну в Украине, хоть и обещал. А чего нет? Перейдем на польский. Поляки – друзья. Да, есть такой момент. Весь дом ржет.

Дальше идем по списку, да? И в принципе, чувство такта человека, который, осветил первый всю эту историю в своем инстаграме непосредственно… За язык, я считаю, что я высказалась очень корректно, все по факту. Но эти скрины переписок? Ну, камон", – сказала Никольченко.

Напомним, Никольченко завершила карьеру после международного скандала. В соцсетях спортсменка сборной Украины написала, что ненавидит поляков и Польшу. Пост она опубликовала, когда находилась в аэропорту Варшавы. Гимнастка после этого извинилась, сославшись на психологический срыв.