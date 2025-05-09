Украина потеряла еще одного гимнаста: спортсмен пошел по стопам Ковтуна

Еще один украинский гимнаст решил сменить спортивное гражданство

Украинский гимнаст Пантелей Колодий сменит спортивное гражданство. Накануне в Украине прогремел грандиозный скандал в спортивной гимнастике.

Об этом сообщил Исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (FIG) на своем официальном сайте. Организация одобрила переход украинца под флаг США.

23-летний спортсмен сможет выступать за Штаты в мае следующего года, спустя год после решения Исполкома. Пантелей выступал за сборную Украины на чемпионате Европы, чемпионате мира, Универсиаде и на Кубках мирового вызова. В последний раз Пантелей выступал под флагом Украины в 2023 году на Кубке вызова в Венгрии.

Напомним, в декабре 2024 года появилась информация о том, что лидер сборной Украины по спортивной гимнастике Илья Ковтун начал переход в сборную Хорватии. Тренер спортсмена Ирина Горбачева отметила, что это происходит на фоне проблем в Федерации гимнастики Украины, а в самой Федерации назвали это "предательством". В январе 2025 года в Хорватии подтвердили переход Ильи в национальную сборную.