Украинские гимнастки устроили публичную перепалку из-за языка (видео)

Украинские грации не сошлись во мнении

В украинском спорте вновь вспыхнул языковой скандал. Накануне бывший футболист Евгений Селезнев устроил перепалку с юным блогером, который сделал ему замечание из-за русского языка.

Скандальная украинская гимнастка Влада Никольченко в сторис на своей странице в Instagram высказалась против "насильственного перехода на украинский язык".

"Знаете, я бы могла промолчать, но я выскажусь. Сейчас в меня кто-то кинет помидорами, яйцами, отпишется. Пожалуйста, сделайте это уже. Но я просто не понимаю людей, которые уже столько лет разгоняют вот этот вот мовный скандал.

Типа, что те, кто разговаривают на русском — это вообще не люди. Надо вообще их выкинуть из страны и лишить гражданства.

Конечно, у нас свобода слова, каждый говорит, как считает нужным. Но меня это откровенно говоря, з*****о.

Я очень хорошо говорю на украинском языке — так же, как и на русском. Да, я из Харькова, я выучила украинский, когда началась война. И у меня были отношения, в которых я в быту говорила по-украински. И мне вообще пофиг, на каком языке говорить. Но проблема не в этом.

Проблема в том, что бы вы вот этим вот каким-то насильственным "переходим на украинский, да вы вообще…", разгоном конфликта, вы сами отбиваете желание переходить на какую-либо мову. Вы это понимаете?

Но это просто кошмар какой-то, честно. Меня это выбесило. Не будем тыкать пальцами, но это уже не первый раз. Я отписалась от человека, мне стало легче. Я вам высказалась сейчас понесется хейт", – сказала Никольченко.

На сторис Влады отреагировала ее коллега Мария Высочанская, которая в корне не согласна с Никольченко. Кроме того, Влада в своей сторис использовала цитату украинки Екатерины Мотрич, потерявшей мужа на войне. Также Мария показала скриншот переписки с Никольченко.

"Я не хотела поднимать эту тему публично, но обстоятельства того требуют. Это цитата женщины, которая похоронила мужа.

А вот реакция человека на этот пост. Как вам такая реакция?

Поэтому избавляйтесь не только от российского, но и от такого мусора, не побоюсь этого слова, в своем инфопространстве.

Свою никому не нужную позицию стоит держать при себе и точно не транслировать на аудиторию, раз ты уже снова в Украине", — сказала Высочанская.

Напомним, Никольченко завершила карьеру после международного скандала. В соцсетях спортсменка сборной Украины написала, что ненавидит поляков и Польшу. Пост она опубликовала, когда находилась в аэропорту Варшавы. Гимнастка после этого извинилась, сославшись на психологический срыв. Добавим, что Высочанская также завершила карьеру.