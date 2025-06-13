Рвота, разбитые лампы и бардак: лидеры сборной Украины устроили свинство в европейском отеле (фото)

Национальная команда провалила турнир, а у некоторых гимнастов, похоже, сдали нервы

Скандал в украинской спортивной гимнастике набирает обороты. На чемпионате Европы в Лейпциге (Германия) Сине-желтые выиграли лишь одну медаль ("бронза" Назара Чепурного в опорном прыжке), а перед турниром украинские гимнасты угрожали бойкотом соревнований.

В распоряжении "Телеграфа" оказались материалы, указывающие на недостойное поведение членов сборной Украины. Отель Dorint, в котором базировалась наша команда, сообщил о дополнительных расходах на очистку одного из номеров.

Сообщается, что на уборку номера Олега Верняева и Владислава Грыко было дополнительно потрачено 370 евро. Были сломаны две прикроватные лампы, лампа на столе, крышка унитаза, а сифон в ванной был засорен рвотой.

Местный организационный комитет чемпионата Европы-2025 проинформировал украинскую сторону о дополнительных расходах, прикрепив фото номера Верняева и Грыко.

150,00 € Специальная уборка (рвота, утилизация мусора)

2x 40,00 € за прикроватные лампы

70,00 € Лампа на столе

70,00 € за крышку унитаза и сифон в ванной (засорены рвотой)

Номер Верняева и Грыко

Номер Верняева и Грыко

Туалет в номере Верняева и Грыко

Напомним, серия громких скандалов в украинской гимнастике началась после чемпионата Украины-2024. Журналисты провели расследование, в котором фактически обвинили Украинскую федерацию гимнастики (УФГ) в растрате средств. Вице-президент УФГ, олимпийская чемпионка-1980 Стелла Захарова в интервью "Телеграфу" ответила на обвинения.

Вскоре лидер национальной команды Илья Ковтун решил перейти в сборную Хорватии. Тренер Ильи Ирина Горбачева заявила о плохом финансировании спортсмена, а Захарова назвала такой шаг Ильи предательством.

Перед ЧЕ-2025 гимнасты пригрозили бойкотом турнира из-за отстранения главного тренера сборной Геннадия Сартинского. В УФГ пояснили, что тренера наказали за дисциплинарное нарушение. Захарова зачинщиком бунта считает олимпийского чемпиона-2026 Верняева. Олег на Евро занял 8-е место в финале упражнений на параллельных брусьях.