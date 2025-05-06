"Диверсия": Захарова отреагировала на ультиматум украинских гимнастов

Украинские гимнасты выступили против Федерации и получили ответ

Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова рассказала подробности скандала. Накануне Назар Чепурный, Владислав Грыко, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед выступили с публичным заявлением, в котором пригрозили бойкотом чемпионата Европы, если УФГ устранит главного тренера сборной Геннадия Сартинского.

"Телеграф" обратился за комментарием к Захаровой по поводу этой ситуации. В ответном письме, по ее словам, произошла "диверсия".

"О заявлении определенных гимнастов по спортивной гимнастике о бойкоте участия в международных соревнованиях и обвинениях в сторону Стеллы Захаровой — я отношусь к этому спокойно, потому что знаю, что правда и закон на стороне Украинской федерации гимнастики. Кроме того, мы уверены, что дискредитация лично меня и УФГ уже не первый раз – это влияние посторонних людей с запахом российской агентуры, которые заинтересованы в развале не только украинской спортивной гимнастики, но и спорта в Украине в целом.

Вполне логично бить туда — где слабо, а мужская сборная у нас в очень разбалансированном состоянии и мы до сих пор не можем найти общий язык именно благодаря влиянию со стороны. Мы ищем кто и зачем так поступает и обязательно, когда выясним об этом, сделаем заявление.

Заявление атлетов, которым Государство во время войны предоставило возможность представлять Украину на международных соревнованиях, о бойкоте таких международных соревнований это перебор. Знаете еще, как это называется? — диверсия. В то время, как УФГ и я, как вице-президент УФГ, делаем все возможное и даже больше, придерживаясь уставов УФГ и FIG (Международная федерация гимнастики, — Ред.), принципов и правил Олимпийской Хартии, кто-то думает, что все это можно не принимать во внимание и и шантажировать Федерацию и всю украинскую спортивную общественность.

Почему Сартинского отстранили от участия в международных соревнованиях? — им было допущено дисциплинарное нарушение, в отношении которого по окончании расследования будет проинформирована общественность. В связи с этим был собран президиум, на котором большинством голосов было принято решение временно отстранить главного тренера Сартинского от международных соревнований, а также временно исключить его из членов федерации на период расследования.

Об этом решении Президиума также было проинформировано министерство. Добавляю к моим словам важные бумаги — Письмо УФГ к министру молодежи и спорту по поводу временного отстранения Сартинского Г.Л. В этом письме обязательно обратите внимание на основе каких правил и требований УФГ действует, а также выписку из протокола заседания Президиума Украинской федерации гимнастики, на которую были приглашены участники инцидента, в том числе и Сартинский Г.Л.

Письмо УФГ к министру молодежи и спорту

Письмо УФХ к министру молодежи и спорту

Выписка из протокола заседания Президиума Украинской федерации гимнастики

Выписка из протокола заседания Президиума Украинской федерации гимнастики

Не хотелось выносить это в общественное пространство, но вынуждена всем раскрыть глаза. Также подумайте о том, что Сартинский 8 лет на должности главного тренера также был одновременно вице-президентом и председателем технического комитета и за это время, что было сделано? За это время 14 гимнастов покинули сборную и уехали искать лучшую судьбу за границу. А о скандалах в сборной, буллинге, позоре и подрыве авторитета УФГ и в последнее время лично меня, не надо напоминать, потому что Интернет все помнит.

Если мужская сборная не едет на чемпионат Европы, она автоматически не попадает на Чемпионат мира и дальше команда уже не проходит никуда. То есть еще раз подчеркиваю — имеет место диверсия против интересов украинского спорта.

Кроме того, Сартинский Г.Л., пренебрегая правилами системы отбора, опять же совершает нарушения и вписывает в заявку на Чемпионат Европы как себя, так и не прошедшего систему отбора гимнаста. Добавляю систему отбора, а также результаты Кубка Украины, в котором отмечено ЗЕЛЕНЫМ только тех гимнастов, которые прошли систему отбора. Команда прошла Кубок Украины по гимнастике спортивной просто ужасно, так что делайте выводы.

Результаты соревнований

Результаты соревнований

Система отбора

Система отбора

Система отбора

Украинская федерация гимнастики стремится навести порядок и работать по законам, правилам как международной федерации, Олимпийской Хартии, так и по внутренним правилам и законам Украины. И я лично, как вице-президент, как спортивный функционер, соблюдаю все эти правила и законы, потому что они ДЛЯ ВСЕХ. Спорт высших достижений должен быть справедливым и законным. Прилагаю письмо о контрольной тренировке в качестве примера наших намерений. Сейчас в команде девушек мы наладили тренировочный процесс и пришли к согласию и работаем на результат. Так должно быть повсюду. Украинская федерация гимнастики и лично я не хотели выносить эту грязь наружу, но теперь вынуждены дать ответ общественности. Такие ситуации не должны вообще возникать, потому что украинский спорт — это не личное дело каждого, а общее дело ради побед для Украины.

Мы не позволим подрывать авторитет и поносить УФГ, даже по обвинению лично меня. Должно быть стыдно всем, кто подписал заявление о бойкоте за то, что они создали угрозу использования этого заявления в пропагандистских целях страной — агрессором… Опозорили всех тренеров, гимнастов, которые не только в сборной команде, но и в федерации в целом. УФГ – это большое количество людей, которых объединяет спортивная гимнастика, патриотизм, стремление к результату. Мы действуем по закону, поэтому делайте выводы", — говорится в письме Захаровой.

Напомним, в 2024 году в спортивной гимнастике Украины прогремело несколько скандалов. Во-первых, лидер национальной команды Илья Ковтун решил перейти в сборную Хорватии после успешной Олимпиады. Во-вторых, журналисты провели расследование, в котором фактически обвинили ФГУ в растрате средств. Захарова в интервью "Телеграфу" ответила на обвинения.