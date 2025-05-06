"Диверсия": Захарова отреагировала на ультиматум украинских гимнастов
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Украинские гимнасты выступили против Федерации и получили ответ
Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова рассказала подробности скандала. Накануне Назар Чепурный, Владислав Грыко, Олег Верняев, Дмитрий Прудко, Егор Перепелкин, Стасис Бутримас, Игорь Дышук, Иван Рудый, Богдан Супрун и Святослав Швед выступили с публичным заявлением, в котором пригрозили бойкотом чемпионата Европы, если УФГ устранит главного тренера сборной Геннадия Сартинского.
"Телеграф" обратился за комментарием к Захаровой по поводу этой ситуации. В ответном письме, по ее словам, произошла "диверсия".
"О заявлении определенных гимнастов по спортивной гимнастике о бойкоте участия в международных соревнованиях и обвинениях в сторону Стеллы Захаровой — я отношусь к этому спокойно, потому что знаю, что правда и закон на стороне Украинской федерации гимнастики. Кроме того, мы уверены, что дискредитация лично меня и УФГ уже не первый раз – это влияние посторонних людей с запахом российской агентуры, которые заинтересованы в развале не только украинской спортивной гимнастики, но и спорта в Украине в целом.
Вполне логично бить туда — где слабо, а мужская сборная у нас в очень разбалансированном состоянии и мы до сих пор не можем найти общий язык именно благодаря влиянию со стороны. Мы ищем кто и зачем так поступает и обязательно, когда выясним об этом, сделаем заявление.
Заявление атлетов, которым Государство во время войны предоставило возможность представлять Украину на международных соревнованиях, о бойкоте таких международных соревнований это перебор. Знаете еще, как это называется? — диверсия. В то время, как УФГ и я, как вице-президент УФГ, делаем все возможное и даже больше, придерживаясь уставов УФГ и FIG (Международная федерация гимнастики, — Ред.), принципов и правил Олимпийской Хартии, кто-то думает, что все это можно не принимать во внимание и и шантажировать Федерацию и всю украинскую спортивную общественность.
Почему Сартинского отстранили от участия в международных соревнованиях? — им было допущено дисциплинарное нарушение, в отношении которого по окончании расследования будет проинформирована общественность. В связи с этим был собран президиум, на котором большинством голосов было принято решение временно отстранить главного тренера Сартинского от международных соревнований, а также временно исключить его из членов федерации на период расследования.
Об этом решении Президиума также было проинформировано министерство. Добавляю к моим словам важные бумаги — Письмо УФГ к министру молодежи и спорту по поводу временного отстранения Сартинского Г.Л. В этом письме обязательно обратите внимание на основе каких правил и требований УФГ действует, а также выписку из протокола заседания Президиума Украинской федерации гимнастики, на которую были приглашены участники инцидента, в том числе и Сартинский Г.Л.
Не хотелось выносить это в общественное пространство, но вынуждена всем раскрыть глаза. Также подумайте о том, что Сартинский 8 лет на должности главного тренера также был одновременно вице-президентом и председателем технического комитета и за это время, что было сделано? За это время 14 гимнастов покинули сборную и уехали искать лучшую судьбу за границу. А о скандалах в сборной, буллинге, позоре и подрыве авторитета УФГ и в последнее время лично меня, не надо напоминать, потому что Интернет все помнит.
Если мужская сборная не едет на чемпионат Европы, она автоматически не попадает на Чемпионат мира и дальше команда уже не проходит никуда. То есть еще раз подчеркиваю — имеет место диверсия против интересов украинского спорта.
Кроме того, Сартинский Г.Л., пренебрегая правилами системы отбора, опять же совершает нарушения и вписывает в заявку на Чемпионат Европы как себя, так и не прошедшего систему отбора гимнаста. Добавляю систему отбора, а также результаты Кубка Украины, в котором отмечено ЗЕЛЕНЫМ только тех гимнастов, которые прошли систему отбора. Команда прошла Кубок Украины по гимнастике спортивной просто ужасно, так что делайте выводы.
Украинская федерация гимнастики стремится навести порядок и работать по законам, правилам как международной федерации, Олимпийской Хартии, так и по внутренним правилам и законам Украины. И я лично, как вице-президент, как спортивный функционер, соблюдаю все эти правила и законы, потому что они ДЛЯ ВСЕХ. Спорт высших достижений должен быть справедливым и законным. Прилагаю письмо о контрольной тренировке в качестве примера наших намерений. Сейчас в команде девушек мы наладили тренировочный процесс и пришли к согласию и работаем на результат. Так должно быть повсюду. Украинская федерация гимнастики и лично я не хотели выносить эту грязь наружу, но теперь вынуждены дать ответ общественности. Такие ситуации не должны вообще возникать, потому что украинский спорт — это не личное дело каждого, а общее дело ради побед для Украины.
Мы не позволим подрывать авторитет и поносить УФГ, даже по обвинению лично меня. Должно быть стыдно всем, кто подписал заявление о бойкоте за то, что они создали угрозу использования этого заявления в пропагандистских целях страной — агрессором… Опозорили всех тренеров, гимнастов, которые не только в сборной команде, но и в федерации в целом. УФГ – это большое количество людей, которых объединяет спортивная гимнастика, патриотизм, стремление к результату. Мы действуем по закону, поэтому делайте выводы", — говорится в письме Захаровой.
Напомним, в 2024 году в спортивной гимнастике Украины прогремело несколько скандалов. Во-первых, лидер национальной команды Илья Ковтун решил перейти в сборную Хорватии после успешной Олимпиады. Во-вторых, журналисты провели расследование, в котором фактически обвинили ФГУ в растрате средств. Захарова в интервью "Телеграфу" ответила на обвинения.