В Болгарии требуют лишить гражданства гимнастки, которая соревновалась на турнире любовницы Путина

Спортсменка отказалась выступать за сборную Болгарии

Болгарская федерация по художественной гимнастике (БФХГ) требует лишить гражданства Эльвиру Краснобаеву. Спортсменка в 2025 году выступила в Москве на турнире олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которую связывают с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявила глава БФХГ Илиана Раева в комментарии для sportal.bg. Ранее 17-летняя гимнастка отказалась выступать за Болгарию и покинула страну "по семейным обстоятельствам".

"Эльвире не разрешено участвовать в соревнованиях. Ситуация немного странная. Мы немедленно написали в FIG и российской федерации. Но есть один нюанс: Россия в настоящее время не допущена Международной федерацией и МОК и проводит некоторые соревнования по своим собственным правилам, которые выходят за рамки компетенции FIG. Мы пока не уверены, сможет ли она участвовать в соревнованиях, но в любом случае она не имеет права выступать под флагом Болгарии.

Я и совет директоров федерации хотим, чтобы у нее отобрали болгарский паспорт. Это сложная процедура, но Эльвира Краснобаева получила болгарский паспорт благодаря тому, что она хорошая гимнастка и у нее большие шансы стать очень сильной гимнасткой мирового уровня. Действия, которые она предприняла, чтобы покинуть Болгарию таким образом… Она на 100 процентов продукт болгарской художественной гимнастики, находится в Болгарии с пятилетнего возраста, поэтому наш аргумент заключается в том, что этот паспорт необходим ей для выступлений за Болгарию. Мы будем добиваться всеми законными способами, чтобы ее паспорт был изъят", — сказала Раева.

Отметим, Краснобаева родилась в Санкт-Петербурге, а в шесть лет она с семьей переехала в Болгарию. В 2021 году гимнастка получила болгарское гражданство и была включена в состав национальной команды, с которой добилась немалых успехов. Эльвира является чемпионкой Европы в команде и бронзовым призером Евро в упражнениях с лентой.

Напомним, Кабаева проводит турниры по собственным правилам. Ранее в РФ фактически признали, что воспитывают гимнасток, чтобы удачно выдавать их замуж.