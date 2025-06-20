"Забути російську мову? Ні": українська гімнастка потрапила у мовний скандал (відео)

Спортсменка у відповідь пропонує забути англійську мову, адже президент США Дональд Трамп не закінчив війну в Україні

Колишня художня гімнастка збірної України Влада Нікольченко висловилася про реакцію на її відео про боротьбу з "насильницькою українізацією". Напередодні спортсменка влаштувала публічну суперечку з українською гімнасткою Марією Височанською.

Відповідні сторіси Нікольченко опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Гімнастка відмовляється "забувати" російську мову, адже розмовляла нею все життя.

"Ой, хлопці, у мене дуже гарний настрій взагалі сьогодні, щоб розганяти ось цю всю історію, якщо чесно. Але я не розумію взагалі, куди ви лізете, особливо не розібравшись взагалі в ситуації. Ви мені пишете, яке я там гівно, жахлива людина.

Нікуди це годиться. Я з вами повністю згодна взагалі. Але хочу сказати одне, що я емпатична, я повністю солідарна із ситуацією, і йшлося взагалі не про жінку, яка поховала свого чоловіка. У цій історії були двоє — я і безпосередньо друга сторона, з якою ви зараз усе гівно на мене ллєте. Окей, все ухвалюється. Але, вибачте мене, забути мову, якою я розмовляла все життя? Ні.

Чи є такий момент, так? Окей. Знати українську. Використовувати її, можливо, не в побуті, але, припустимо, банально – я заходжу до будь-якого закладу, розмовляю українською і це не складає ніяких труднощів.

Забудемо англійську — Трамп теж не закінчив війну в Україні, хоч і обіцяв. А що ні? Перейдемо на польську. Поляки – друзі. Так, є такий момент. Весь будинок сміється.

Далі йдемо за списком, так? І в принципі, почуття такту людини, яка, висвітлила першу всю цю історію у своєму інстаграмі безпосередньо… За мову, я вважаю, що я висловилася дуже коректно, все за фактом. Але ці скрини листування? Ну, камон”, – сказала Нікольченко.

Нагадаємо, Нікольченко завершила кар’єру після міжнародного скандалу. У соцмережах спортсменка збірної України написала, що ненавидить поляків та Польщу. Пост вона опублікувала, коли перебувала в аеропорту Варшави. Гімнастка після цього вибачилася, пославшись на психологічний зрив.