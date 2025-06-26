Юный украинский боксер спас друга после ракетного удара по школе Ломаченко

Спортсмен, несмотря на боль и шок, бросился спасать товарища

15-летний украинский боксер Марк Аветикян вместе с другом Максимом Тимчуком пострадали во время ракетного удара РФ по Белгород-Днестровскому (Одесская область). Одна из двух баллистические ракет "Искандер-М" во время воздушной тревоги попала в здание лицея №1, где в свое время учился известный украинский боксер Василий Ломаченко.

Марк спас товарища, которого завалило обломками стены. Об этом сообщает пресс-служба Ювенальной Полиции Украины в Facebook.

По информации источника, Марк, получив ранение, сумел выбраться из-под обломков, после чего бросился спасать друга. Юный спортсмен расчистил лицо Максиму, чтобы тот мог дышать, убирал обломки с его ног и, поддерживая, помог добраться до укрытия. Добавим, что Аветикян является чемпионом Украины по боксу и воспитанником детско-юношеской спортивной школы.

"Этот поступок — пример подлинного самопожертвования и человечности. Марк не просто школьник. Он настоящий герой, в критический момент проявивший силу духа и отвагу, не оставив друга в беде.

Он неоднократно показывал силу в спорте, а на этот раз продемонстрировал ее в жизни.

Во время войны именно такие истории вдохновляют. И показывают: Герои не всегда в бронежилетах. Они среди нас. Молодые, сильные, с большим сердцем. Спасибо тебе, Марк. Украина гордится тобой!", — гласит сообщение.

Марк Аветикян

Марк Аветикян

В результате удара РФ по Белгород-Днестровскому погибло трое человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия преднамеренно нанесла удар по учебному заведению.

Напомним, реакция Ломаченко на удар по родной школе спровоцировала скандал в соцсетях. Дело в том, что бывший чемпион мира в своем посту не упомянул, что ракетный удар по лицею нанесла РФ, из-за чего на боксера посыпалась критика. В перепалку с Василием вступил известный волонтер Сергей Стерненко, а олимпийская чемпионка Стелла Захарова заступилась за спортсмена.