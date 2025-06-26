Прошел почти год после Олимпиады-2024, а в РФ до сих пор истерят

Президент Международной ассоциации бокса (IBA), друг главы Кремля Владимира Путина Умар Кремлев призвал отобрать золотую олимпийскую медаль у Иман Хелиф. Алжирская спортсменка выиграла награду в боксе.

Кремлев обвиняет Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что организация якобы допустила на женский олимпийский турнир по боксу мужчину. Соответствующий комментарий Умара приводит dailymail.

"Вокруг МОК много коррупции, нарушений правильных спортивных принципов. МОК не борется за справедливость в спорте. МОК раздает медали, руководствуясь своими политическими интересами. Иман Хелиф следует заставить вернуть олимпийскую медаль", — заявил Кремлев.

Хелиф победила на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг

Прокремлевская IBA в 2023 году отстранила Хелиф во время чемпионата мира в Индии из‑за несоответствия критериям допуска. Спортсменка якобы провалила гендерный тест. Результаты тестирования не были признаны МОК. МОК из-за российского влияния и коррупции исключил IBA из олимпийского движения и сам организовал олимпийский турнир в Париже, куда пригласили Иман. В феврале 2025 года исполнительный совет МОК принял решение о временном признании World Boxing в статусе международной федерации в рамках олимпийского движения.