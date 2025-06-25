Ломаченко и Стерненко публично поругались: детали конфликта

Боксер и блогер устроили перепалку в соцсетях

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) подвергся жесткой критике со стороны общественности из-за неоднозначной позиции по войне в Украине. Накануне боксер прокомментировал ракетный обстрел родной школы в Белгород-Днестровском (Одесская область), однако не упомянул о том, что это сделали россияне.

Активист, волонтер и блогер Сергей Стерненко в комментарии под постом Василия в Facebook назвал боксера "предателем". Loma ответил ему.

Стерненко: "Вася, это сделали те, кого ты поддерживаешь до сих пор. Россияне. Твои братья. Жалкий ты ссыкун. И предатель".

Ломаченко: "Это пишет человек, который ходит с охраной… Серьезно? Говорящая голова!"

Стерненко: "Лучше жить под угрозой убийства со стороны россиян, чем встать перед ними на колени, как ты. Лучше иметь говорящую голову, чем пустую. Мерзость, которая до сих пор у себя на странице держит видео с восхвалением убийц моего народа. Пусть те "вежливые люди", которых ты глорифицируешь (загугли, что это за слово), заберут у тебя все самое дорогое".

Ломаченко: "Вместе с конторой думали, что написать? Или сам надумал? Под угрозой жизни живут все люди, оставшиеся в Украине, не только от армии России, но и от своих же ТЦК, которые пакуют людей по произволу, но ты у нас привилегирован! Ты, кстати, чего не воюешь, патриот? Соломон однажды сказал: "Все пройдет, и это тоже". Поэтому, надеюсь, Господь вразумит тебя, прежде чем все пройдет".

На следующий день Стерненко припомнил знаменитое фото Ломаченко, сделанное после полномасштабного вторжения РФ в Украину. На снимке боксер позирует в военной форме и с автоматом в руках.

"Не знаю, от кого Вася там собирался защищаться в начале полномасштабки, но уже в 2023 году он в США снимался с шестеркой Кадырова.

А в прошлом году сделал инвестицию в бизнес Аркадия Новикова — доверенного лица Путина", — написал Стерненко.

Василий Ломаченко в военной форме

Отметим, в результате удара РФ по лицею в Белгород-Днестровском погибло трое человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия преднамеренно нанесла удар по учебному заведению.

Напомним, в мае 2024 года Ломаченко вернул себе титул чемпиона мира в легком весе в бою против Джорджа Камбососа-младшего из Австралии. После поединка в сети ходили слухи, что Loma завершает карьеру. В итоге только в июне 2025 года Василий объявил, что повесил перчатки на гвоздь.