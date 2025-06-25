Ломаченко предал Украину? Олимпийская чемпионка заступилась за боксера

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике поддержала двукратного олимпийского чемпиона на фоне скандала

Вице-президент Украинской федерации гимнастики (УФГ) Стелла Захарова поддержала боксера Василия Ломаченко. Накануне волонтеры Сергей Стерненко и Сергей Притула раскритиковали спортсмена за неоднозначный пост о войне в Украине.

Соответствующий комментарий Захаровой приводит blik.ua. Она считает, что волонтеры пытались лишь хайпонуть на имени знаменитого боксера.

"Василий – украинец. Разве Ломаченко предал Украину? Он, как и Александр Усик, всегда представляли наше государство в мире, сражались за его честь на ринге. Вот скажите мне, пожалуйста, какое вообще имеют право люди, не имеющие никакого отношения к спорту, писать такие вещи в его адрес? Что они хотят? Похайповать? Наши спортсмены рыгали кровью, боролись за награды, годами работали на свое имя, имидж, очень непростым трудом зарабатывали деньги.

Товарищ Притула не побежал к Глафире Петровне, которую никто не знает, не хайповал с нее. А почему? Потому что это никому не интересно. И он стал хайповать на имени Ломаченко.

Знаете, таких вот Швондеров сейчас развелось очень много. Людей, ничего не умеющих, ничего не знающих и ничего не желающих делать… Сидят дома, видосики снимают, хайпуют и оскорбляют заслуженных спортсменов. Что такое хейт, я хорошо знаю, почувствовала на себе, знаю, о чем говорю", — заявила Захарова.

Напомним, Россия ракетами ударила по Белгород-Днестровскому лицею, где учился Ломаченко. В результате удара РФ погибло трое человек. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты преднамеренно нанесли удар по учебному заведению.

Василий на своей странице в Facebook опубликовал фото последствий удара, однако не упомянул, что это сделала Россия. Из-за этого Притула и Стерненко наехали на Ломаченко. Также боксера критикуют в сети.