Поступок юной спортсменки восхитил украинцев и разгневал россиян (видео)
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Украинка показала свою гражданскую позицию
На чемпионате Европы по прыжкам в воду среди юниоров в Афинах (Греция) украинка Вероника Андращук отказалась от совместных фото с россиянками Маргаритой Кувшиновой и Анастасией Чистяковой. Это произошло на церемонии награждения.
В прыжках в воду с 10-метровой вышки Андращук выиграла бронзовую награду. Об этом сообщает "Телеграф".
На церемонии награждения украинке по протоколу пришлось стоять рядом с "нейтральными" россиянками, однако от совместной фотосессии с представительницами страны-агрессора украинка отказалась. Андращук демонстративно покинула пьедестал почета, вызвав недоумение у организаторов, которые пытались вернуть украинку на подиум.
Момент с уходом украинки с пьедестала почета попал в прямую трансляцию и завирусился в сети. Украинцы в комментариях поддерживают Веронику и восхищаются ее поступком, а российские пропагандисты тут же растиражировали данную новость. Кроме того, россияне оскорбляют украинку в соцсетях.
Ранее олимпийская чемпионка Сиднея-2000 по прыжкам в воду Юлия Пахалина из РФ назвала Россию самой безопасной страной в мире. К такому выводу Юлия пришла из-за наличия в России различного вооружения. Примечательно, что спортсменка более 20 лет живет в США.