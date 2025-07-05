В украинском футболе громкий скандал: тренера клуба УПЛ отстранили на 3 года

Главный футбольный орган страны принял решение в деле Андрея Запорожана

Бывший помощник главного тренера "Левого Берега" Андрей Запорожан получил длительный бан от футбольной деятельности. К слову, "Левый Берег" вылетел из УПЛ(Украинская премьер-лига) по итогам сезона 2024/25.

О наказании Запорожана сообщает ТаТоТаке на своем telegram-канале. Позднее информацию подтвердила пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По информации источника, Запорожан фигурирует в деле о попытке подкупа арбитра. Ему инкриминируют попытку влияния на судейскую бригаду в преддверии матча первого круга УПЛ сезона 2024/25 "Рух" – "Левый Берег" (1:0). Сообщается, что это второй подобный случай в украинском футболе за последние годы после отстранения на три года наблюдателя арбитража Дмитрия Кутакова.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УАФ запретил Запорожану осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.), сроком на 3 года из-за несоблюдения требований Кодекса этики и честной игры УАФ.

УАФ сделала заявление по Запорожану

Видеообзор матча "Рух" - "Левый Берег"

Напомним, УПЛ 2024/25 завершилась громким скандалом. Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб в прямом эфире устроил перепалку с блогером Виктором Вацко.