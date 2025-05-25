Вернидуб в прямом эфире наехал на Вацко: чемпионат Украины завершился скандалом (видео)

Известный тренер обратился к комментатору

В воскресенье, 25 мая, в Украинской премьер-лиге (УПЛ) сезона 2024/25 прошли решающие игры. "Кривбасс" не сумел обыграть "Полесье" (1:1) и остался без еврокубков в следующем сезоне.

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб после игры фактически попрощался с клубом, а также передал особый привет комментатору и блогеру Виктору Вацко. Соответствующий момент попал в прямую трансляцию на УПЛ ТБ.

"Ожидать ли меня в следующем сезоне или поставлю карьеру на паузу? Вацко спросите, он все знает. Мне ж везде отказали. Приехал в ЛНЗ — отказали. Приехал в "Полесье" — тоже отказали.

Сейчас без работы, буду думать, куда дальше поехать. Может в "Карпаты", может еще куда-то. Виктор я тебе очень благодарен, ты невероятен. Ты человек с большой буквы, но я тебе больше в жизни руку не подам", — заявил Вернидуб.

Вацко позже ответил, что также не подаст руку Вернидубу после такой реакции тренера на обычные журналистские инсайды.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие украинские клубы квалифицировались в еврокубки. Добавим, что ни одна из наших команд не гарантировала попадания в основной этап еврокубков.