Футболиста, сделавшего замечание Селезневу за русский язык, выгнали из команды

Юношу сурово наказали за видео

Пока профессиональный украинский футбол стоит на паузе в связи с межсезоньем, в нашей стране проходит медиа-лига. Накануне в этом чемпионате произошел скандал — 16-летний футбольный блогер RENEPRO (Ренат Попружный) на видео сделал замечание именитому форварду Евгению Селезневу за русский язык.

Видео беседы экс-нападающего "Днепра" и сборной Украины с юным футболистом завирусилось в сети. После этого медиа-команда Odesa Football Media Team попрощалась с Ренатом назвав его видео "сознательной провокацией".

"Сам факт публикации этого видео выглядит как сознательная провокация, цель которой – создание конфликта там, где его не было.

Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе это неприемлемо. Это не только разъединяет футбольное сообщество, но и бросает тень на тех, кто этим занимается.

От имени Odesa Football Media Team мы приносим искренние извинения Евгению Селезневу и всему украинскому медиафутбольному сообществу", – говорится в заявлении одесской команды.

Видео конфликта Селезнева с RENEPRO

Ренат на своей странице в Instagram прокомментировал решение одесской команды, а также поблагодарил команду и лигу за сотрудничество.

Перед этим Ренат отметил, что не собирался провоцировать футболиста. Кроме того, юный блогер признался, что в быту общается на русском языке, а в медиа плоскости переходит на украинский.

Ранее, украинский комик Артем Дамницкий раскритиковал чемпионат украинской футбольной медиалиги UA STEEL League, где выступает команда Селезнева — "Армат". По мнению Дамницкого, проект недостаточно помогает ВСУ.