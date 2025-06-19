Укр

"Пацанам на передовой стыдно за вас". Алиев грубо унизил футболистов сборной Украины (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
Александр Алиев наехал на молодежку сборной Украины Новость обновлена 19 июня 2025, 16:36
Александр Алиев наехал на молодежку сборной Украины. Фото instagram.com/aliev_sasha8, УАФ

Сине-желтые не сумели выйти из группы

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев раскритиковал футболистов молодежной сборной Украины. Накануне Сине-желтые вылетели из Евро-2025 U-21, проиграв Нидерландам (0:2).

Соответствующий комментарий Алиев разместил в сторис на своей странице в Instagram. По словам Алиева, команда "обоср*лась".

"Хочу сказать по вчерашней игре нашей молодежной сборной, которая в очередной раз обоср*лась. Ребята, вы все играете в УПЛ, в основном составе, но вчера вы все обоср*лись.

Поэтому никогда не открывайте свой рот, никогда, а просто играйте в футбол или свои PSP, Playstation. Еще раз могу сказать. Да, мы пили, но играли и достигали больших результатов. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны. И также стыдно пацанам, которые находятся на передовой. Задумайтесь", — заявил Алиев.

Видеообзор матча Нидерланды — Украина

Ранее молодежную сборную Украины раскритиковал бывший игрок и тренер Йожеф Сабо. По его словам, у украинских футболистов слишком много брака.

Напомним, на прошлом Евро-2023 молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня дошла до полуфинала турнира, обеспечив себе место на Олимпийских играх в Париже. Во Франции наша команда провалилась.

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#Футбол #Александр Алиев #Молодежная сборная Украины